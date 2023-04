Calciomercato Milan, nel mirino il big della Lazio: la richiesta del club

Il Milan di Stefano Pioli è a lavoro per preparare la gara di andata a San Siro contro il Napoli di Spalletti valevole per i quarti di finale di Champions League. Il secondo di tre appuntamenti contro gli azzurri, di cui il primo è andato al club rossonero, che ha trovato il successo per 4-0 al Maradona.

FOTO: Imago, Milan

Non si limita a questo, però, il lavoro in casa Milan. Anche Maldini e Massara hanno gli occhi aperti per individuare eventuali colpi da assestare durante la finestra estiva di calciomercato. In particolare, secondo quanto rilevato da calciomercato.com, ai rossoneri piace un calciatore della Lazio di Maurizio Sarri che si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione.

Milan su Zaccagni: la richiesta di Lotito

Si tratta di Mattia Zaccagni, che ha collezionato ben 10 gol e 6 assist in Serie A. Il calciatore biancoceleste piace molto al Milan per la prossima stagione e non solo. Su di lui c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri. La richiesta di Claudio Lotito è di 40 milioni di euro e il club capitolino non è aperto a sconti.