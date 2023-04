Calciomercato Milan, sirene inglesi per il big: la scelta della società

Continua la marcia del Milan di Stefano Pioli che, dopo aver conquistato le semifinali di Champions League, ha ritrovato i 3 punti in campionato contro il Lecce.

Il prossimo impegno sarà fondamentale per la corsa alle prime quattro posizioni di Serie A: i rossoneri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho che, in serata con l’Atalanta, potrebbe allungare a +3 sul Milan.

Pioli avrà bisogno del miglior undici a disposizione per espugnare la capitale, tra questi anche Fikayo Tomori, che nelle ultime uscite sembrerebbe essere tornato sui livelli delle scorse stagioni.

Tomori Milan Premier League

Tomori-Milan, la Premier chiama: Maldini vuole trattenerlo

Le recenti prestazioni del difensore centrale inglese sono sotto gli occhi di tutti, anche di alcuni top club europei che lo avrebbero messo nel mirino.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, tra queste squadre ci sarebbero anche Tottenham e Manchester United, entrambe alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto.

La volontà di Maldini e della società, tuttavia, è quella di trattenere il difensore e rifiutare qualsiasi offerta (rinunciabile).