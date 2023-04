Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco: arriva dalla Francia

Paolo Maldini e Frederic Massara sono ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Olivier Giroud in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato da L’Equipe, un nuovo nome potrebbe arrivare dalla Ligue 1, dove entrambi i ds rossoneri avrebbero individuato un profilo ideale per la rosa di Pioli.

L’ultimo nome in ordine cronologico accostato al club rossonero sembrerebbe essere quello di Elye Wahi, attaccante classe 2003 del Montpellier, che ha attirato le attenzioni di alcuni top club europei.

L’attaccante francese ha collezionato già 13 gol e 4 assist in stagione con la maglia del club transalpino, e avrebbe un valore di mercato che si aggira sui 25 milioni di euro.

Il Montpellier non chiude ad una sua eventuale cessione, ma l’interesse di Monaco e Eintracht Francoforte potrebbe complicare le trattative.

Di recente il giocatore ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo imminente futuro:

“Ligue 1? Perché no? Ho sempre detto che non voglio saltare le tappe e voglio andare passo dopo passo. Vedremo cosa viene offerto, ma come ho sempre detto, sono a Montpellier e sono molto felice qui. Vedremo dove mi porterà il vento“.