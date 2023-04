Champions League, chi passa tra Milan e Napoli? Capello dice la sua!

Fabio Capello, intervistato ai microfoni del Corriere della Sera, è tornato a parlare del derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli.

Di seguito un’analisi del match e un pronostico sul ritorno al Maradona:

SULLA PARTITA: “È stata una vera sfida internazionale, giocata a ritmo altissimo, con velocità, intensità, qualità. Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre se permette inorgoglisce”.

Capello sicuro: “Leao e Diaz fanno la differenza”

Capello Leao Milan

“All’inizio in difficoltà, specialmente nell’uscita con la palla. Poi, grazie alle giocate di qualità di Diaz e Leao, è tornato in palla. Quei due quando girano fanno la differenza“.

SU MAIGNAN: “Il Real Madrid l’anno scorso ha vinto la Champions grazie alle parate di Courtois. Il portiere, se vuoi arrivare in fondo, deve essere decisivo. Maignan lo è stato“.

Chi favorito al ritorno tra Milan e Napoli? Sentite Capello

“Il Milan ha un gol di vantaggio, il Napoli godrà della spinta della gente e se ritroverà il suo cecchino avrà molte cartucce da sparare. Certo, non sarà facile giocare senza Kim in difesa e Anguissa a centrocampo. Sarà 50 e 50 per il passaggio del turno. Penso davvero che sia tutto ancora aperto. Il Napoli ha la forza e la qualità per ribaltarla. Il Milan dovrà essere bravo e coraggioso a ripartire e sfruttare gli spazi”.