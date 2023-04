Futuro Leao, Lille e Sporting pensano al ricorso alla FIFA: la situazione

Il caso Rafael Leao non ha ancora la parola fine. Il quotidiano sportivo portoghese A Bola ha riaperto il caso. Nello specifico, il Lille sarebbe obbligato a pagare per intero i 20 milioni di euro di risarcimento allo Sporting Lisbona per Rafael Leao. Secondo il quotidiano lusitano, però, si è ancora lontani dalla chiusura della vicenda.

Sia Sporting che Lille avrebbero chiesto delle motivazioni alla FIFA, volendo entrambe effettuare ricorso. Il Lille vorrebbe evitare di pagare tale cifra, lo Sporting per rivendicare la clausola rescissoria attiva nel 2018 pari a 45 milioni di euro.

Esultanza di Leao in Serie A

Il caso Leao: la spiegazione

Il caso nacque quando il contratto di Leao fu rescisso unilateralmente e senza giusta causa nell’agosto del 2018 con lo Sporting per poi passare al Lille.

In quel periodo il portoghese era legato da una clausola rescissoria di 45 milioni con lo Sporting di Lisbona. Per permettere il suo passaggio al Lille, il giocatore decise di rescindere il contratto, passando a parametro zero alla squadra francese. Leao ed il Lille trovarono, quindi, un modo alquanto dubbio ed ai limiti della legalità per evitare di pagare questa clausola, permettendone comunque il passaggio di casacca.

Movimento che non è parso inosservato agli occhi della FIFA e dello Sporting che, dopo anni, discutono ancora per pattuire una soluzione del caso.