Champions, Inzaghi pensa al derby: “Non dobbiamo farlo!”, poi il commento sugli attaccanti

Si è da poco concluso il lunch match di questa domenica di Serie A, con l’Inter di Simone Inzaghi che è uscita trionfante dal Castellani di Empoli con il punteggio di 0-3 marchiato da Lautaro Martinez e da un Lukaku totalmente ritrovato che oggi ha messo a referto due gol e un assist.

In settimana è arrivato il verdetto dalle coppe europee e sappiamo che in semifinale ritroveremo l’euroderby a vent’anni di distanza dall’ultimo scontro tra Milan e Inter accaduto in semifinale di Coppa dei Campioni.

Nel post match, come di consueto, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato nel post match ed è anche intervenuto sull’imminente extra cittadina a cui assisteremo tra il prossimo 10 e 16 maggio.

Inzaghi Milan Inter

Derby di Champions, il commento di Inzaghi

Queste sono state le sue parole:

“Sarà una sfida importante, con una finale in palio nella manifestazione più importante d’Europa.

Non abbiamo il tempo di pensare, dobbiamo pensare alla Juventus.

Domani siamo già in campo, martedì rifinitura e poi giochiamo ancora.

Non dobbiamo avere alibi e scuse. Lukaku aveva riposato per 72 minuti con il Benfica, Lautaro ha riposato con il Monza e oggi. Dzeko e correa non tirano mai indietro il piede, ho la fortuna di scegliere come ho fatto per questi 20 mesi.”

Andrea Mariotti