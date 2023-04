Champions League, biglietti in vendita per Milan-Inter: prezzi e modalità d’acquisto

Settimana intensa per il Milan che conquista il passaggio in semifinale di Champions League, che giocherà contro l’Inter, battendo nel doppio confronto il Napoli. Utile la vittoria a San Siro dell’andata per 0-1, risultato con cui i rossoneri hanno messo in cassaforte la qualificazione, per poi andare al Maradona e giocare a testa alta strappando un ottimo pareggio.

Ora i rossoneri devono concentrarsi sul campionato, dove li attende il confronto con Lecce e Roma per chiudere il mese di aprile. A maggio, invece, prima Cremonese e Lazio, poi la sfida con l’Inter, per accedere in finale di Champions, intervallata dal match di campionato contro lo Spezia.

Biglietti per Milan-Inter, il comunicato ufficiale

FOTO IMAGO – Milan Inter Meazza

Parte oggi la vendita dei biglietti per l’andata di Milan-Inter di Champions League, che ovviamente si giocherà in entrambe le occasioni a San Siro. Di seguito il comunicato della società: