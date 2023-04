Con la vittoria schiacciante sul Napoli il Milan si rilancia fortemente per la sfida dei quarti di Champions League. Il 0-4 ha annichilito gli azzurri e ridato sicurezza all’ambiente rossonero, una iniezione di fiducia fondamentale che riapre tutto e vedrà il Milan giocarsela per accedere alle semifinali e ritornare nell’Olimpo delle grandi.

A tal proposito Billy Costacurta, ex calciatore rossonero, è intervenuto omaggiando il Milan con parole forti e incoronando la prestazione del Maradona.

Di seguito un estratto delle sue parole:

Il Milan affronterà una squadra più forte , questo dato resta. Ma l’Europa di per sé taglia parte della distanza, e dopo l’ultimo risultato di campionato il gap si assottiglia ancora di più . C’è una squadra, il Milan, in piena fiducia e più sicura di sé, e un’altra, il Napoli , che ha invece molti dubbi in più.

L’ex Milan parla dei singoli e dell’ottima gestione in vista della Champions, da sempre la casa dei rossoneri, e della possibile reazione del Napoli:

Conosco poco l’ambiente di Napoli ma è chiaro che cosi avranno ancora più pressioni. Alla differenza tra campionato e Champions in realtà credo poco: l’Europa era la casa del mio Milan, io e miei compagni ci sentivamo perfettamente a nostro agio in quell’ambiente. Lo stesso non si può dire per il gruppo attuale, molto più giovane. Ma a maggior ragione non si può dire per il Napoli: anche in questo senso non parte certo avvantaggiato.