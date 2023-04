Milan in semifinale di Champions League: Ancelotti si complimenta con i rossoneri

I primi due verdetti della settimana di Champions League sono stati sanciti: il Milan e il Real Madrid si qualificano alle semifinali.

Un ulteriore conferma per i blancos, un grande ritorno per i rossoneri. I madrileni si assicurano la qualificazione con un doppio 2-0 con il Chelsea, mentre i rossoneri staccano il pass grazie al pareggio ottenuto a Napoli dopo il successo di misura dell’andata.

La “Coppa dalle grandi orecchie” rivede le squadre più titolate ad alti livelli, accomunate da un grande allenatore che ha scritto e sta ancora incidendo nella storia della competizione.

Ancelotti Real Madrid (Foto Imago)

Milan, Ancelotti elogia i rossoneri: “Complimenti a tutta la società”

Carlo Ancelotti, re della Champions League, non smette di rendersi protagonista nel panorama europeo. Nel post partita di Sky il tecnico di Reggiolo ha elogiato il cammino della sua ex squadra come di seguito: