Il Milan farà turnover contro la Cremonese? Risposta a sorpresa di Pioli

Pareggio amaro per Stefano Pioli quello ottenuto dal Milan questa sera contro la Roma: nei 90 minuti di partita, è la parità a regnare tra le due formazioni. Solo nei minuti di recupero il risultato si sblocca: prima è la Roma a portarsi in vantaggio, ma qualche minuto più tardi i rossoneri trovano il pareggio.

Al termine della gara, che poteva essere fondamentale per la classifica, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa, analizzando la gara e il periodo che i suoi ragazzi dovranno affrontare in questo finale di stagione.

Conferenza stampa Pioli, le parole al termine del match tra Roma e Milan

Pioli ha analizzato subito la partita contro la Roma, durante la quale il Milan non è riuscito ad affondare il colpo:

Non siamo completamente felici, siamo stati poco pericolosi per quello che avremmo voluto, sicuramente la Roma ha grande meriti. Ci sono mancati la velocità del pallone, la precisione e il dai e vai per trovare qualche soluzione più favorevole. Ci vuole più velocità e più frenesia, ci aspettavamo questa difficoltà. La Roma ha subìto pochi gol in casa, non è che siamo dei marziani e facciamo quattro gol. Sono molto fiducioso per il futuro della squadra.

Le parole su Theo Hernandez e Leao:

Gli avversari ci conoscono, è normale. C’erano pochi spazi, abbiamo trovato buone situazioni, Rafa poteva andare maggiormente in profondità, però tante volte diventi prevedibile. Non siamo stati bravi a portare il pallone da una parte all’altra, non sempre ci siamo riusciti e fatto con la velocità necessaria.

Pioli Milan

Sulle prossime partite e sul possibile turnover contro la Cremonese: