Cori razzisti, Calabria prende posizione sui social: la richiesta alla Serie A!

Difficile restare indifferenti a infelici episodi di razzismo come quelli avvenuti durante Juventus-Inter. Un triste scenario che, seppure non sia purtroppo il primo a presentarsi all’interno di una manifestazione calcistica, ha così spinto diversi personaggi a intervenire in sostegno di Romelu Lukaku, tra cui anche lo stesso Davide Calabria.

Dopo altre nobili prese di posizione tra i rossoneri, come quella di Rafael Leao, neanche il grande capitano del Milan sembrerebbe essere così rimasto inerte difronte ai cori razzisti mossi contro l’attaccante nerazzurro.

Calabria sui cori razzisti in Serie A

Cori razzisti durante Juventus-Inter: le parole di Calabria a sostegno di Lukaku

“Ognuno di noi è responsabile di quanto succede. Non possiamo più voltare lo sguardo davanti agli episodi di razzismo – ha infatti affermato duramente Calabria riguardo a quanto accaduto a Lukaku, come riportato su una sua storia su Instagram – Serie A, bisogna agire“.

Pronto a intervenire per Lukaku anche Mike Maignan: