Serie A, date e orari ufficiali: quando e dove vedere il Milan

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della giornata numero 35 e 36 del campionato. Match nei quali il Milan di Stefano Pioli andrà ad affrontare lo Spezia in trasferta e a Sampdoria in casa. Le due gare si giocheranno a cavallo tra la doppia sfida di Champions League contro l’Inter. Verosimilmente incontri in cui il tecnico parmense farà un ampio turnover.

Milan Serie A

Spezia-Milan e Milan-Sampdoria: date e orari

La gara tra Spezia e Milan andrà in scena allo Stadio Alberto Picco sabato 13 maggio alle ore 18:00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su DAZN. Mentre la sfida tra Milan e Sampdoria, che si giocherà allo Stadio San Siro, è stata programmata per sabato 20 maggio alle ore 20:45. Questa sarà visibile sia su DAZN che su SKY.

Il 17 maggio è in programma la sfida di ritorno tra Inter e Milan valida per la semifinale di Champions League 2022/2023. Per questo motivo entrambe le compagini meneghine anticipano la propria giornata di campionato al sabato, per preparare al meglio la grande sfida.