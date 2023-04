Chi ha più tifosi tra Milan e Inter? La mappa del tifo in Italia!

In attesa dell’Euroderby che vale la semifinale di Champions fra Milan e Inter, vediamo come si distribuiscono le loro tifoserie nella penisola.

Le tifoserie delle due squadre meneghine si estendono ben più in là della città di Milano e a dimostrarlo ci sono diversi dati che ci mostrano come la rivalità raggiunga in maniera impressionante anche la parte meridionale della nostra penisola. Chi sarà la squadra che vedrà mobilitare più sostenitori in vista del big match di Champions? A conti fatti l’Inter è in vantaggio sul Milan riguardo il numero di pullman che da fuori regione giungeranno San Siro per la semifinale, si tratta di ben 120 contro i 112 milanisti.

Un altro dato che fa emergere la grandezza di queste due tifoserie è il numero di club presenti nel paese, anche in questo caso leggermente superiore sulla sponda nerazzurra, 755 di fronte ai 557 del Milan. Ciò non rappresenta un dato assoluto ed inequivocabile in quanto non è possibile accertare che ogni club raggiunga lo stesso numero di iscritti, ma ciò basta per capire i termini di grandezza di cui si sta parlando. Facendo il conto regione per regione l’Inter vince il confronto per 11 regioni a 9, un divario non molto consistente constatando il numero totale di club in Italia.

Al Sud il confronto vede il vantaggio sostanziale dei nerazzurri nelle regioni di Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia per 197 a 104 e passando per la Sardegna, anche lì il duello è stravinto dal club di Inzaghi per 13 a 5. Caso particolare è Bari, che è la città in cui sono concentrati il maggior numero di club, sia per Inter che per Milan, al di fuori della Lombardia.