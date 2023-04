Dove vedere Milan Empoli in tv e streaming, tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN EMPOLI – Domani prenderà il via la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un turno che si chiuderà sabato 8 aprile alle 20:45. Il Milan, allo Stadio Giuseppe Meazza, ospiterà l’Empoli di Paolo Zanetti in un incontro che potrebbe dare tre punti fondamentali ai rossoneri in ottica Champions League.

I rossoneri sono reduci da una grande vittoria in quel di Napoli con un netto 0-4, precedentemente avevano ottenuto due sconfitte ed un pareggio. L’Empoli, nello scorso turno, ha trovato la vittoria contro il Lecce dopo una serie di gare perse consecutivamente. La compagine toscana al momento ha 31 punti ed ha un vantaggio importante sul Verona terzultimo.

Dove vedere Milan Empoli

Quando si gioca Milan Empoli

La gara tra Milan ed Empoli andrà in scena venerdì 7 aprile alle ore 21:00 allo Stadio San Siro. L’incontro sarà diretto dal signor Marcenaro della sezione di Genova, al Var ci sarà invece Valeri.

Sarà possibile seguire la sfida Milan-Empoli su DAZN in TV e streaming tramite l’apposita applicazione. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Mancini, al commento tecnico invece l’ex calciatore Massimo Gobbi. Inoltre la partita verrà trasmessa su Sky Sport in TV e in streaming scaricando l’applicazione Sky Go.

Milan Empoli Pioli probabili formazioni

Le probabili formazioni, il 4-2-3-1 verso la conferma

Mister Stefano Pioli dovrebbe confermare la difesa a 4 con Thiaw pronto a prendere il posto di Kjaer. Sulla trequarti resta in dubbio Brahim Diaz, ancora alle prese con un infortunio, scalpita per una maglia da titolare De Ketelaere ed insidia Rade Krunic. In avanti il favorito è sempre Olivier Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.