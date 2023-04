Esultanza Leao, lite tra Maldini e Spalletti nel sottopassaggio – VIDEO

Si sta giocando Napoli-Milan, il primo dei tre confronti ravvicinati che impegneranno gli azzurri e i rossoneri nel mese di aprile, considerando le gare d’andata e ritorno delle semifinali di Champions League che andranno in scena mercoledì 12 aprile a San Siro e martedì 18 aprile al Maradona.

Il Milan vince per il momento per 4 a 0 grazie alle due reti di Rafael Leao, tra cui una con un pallonetto che ha battuto Meret, con esultanza polemica, su assist di Brahim Diaz, quella di quest’ultimo e di Saelemaekers.

Maldini difende Leao da Spalletti: cosa è successo

Durante l’intervallo, come riporta Tancredi Palmieri su Twitter, vi sarebbe stato uno scontro tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini. Infatti stando al giornalista l’allenatore del Napoli avrebbe rimproverato Rafael Leao per l’esultanza provocatoria e l’ex leggenda rossonera avrebbe difeso il proprio giocatore rivolgendosi duramente con il tecnico ex Roma.

Di seguito il tweet:

La discussione tra Spalletti e Maldini nel tunnel prima di tornare.



A occhio e croce sembra che Spalletti sia andato a rimbrottare Leao per l’esultanza provocatoria, e Maldini si sia rivolto a Spalletti duramente#NapoliMilan pic.twitter.com/5fSqJk6xV8 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 2, 2023

Napoli-Milan, i possibili scenari in classifica

Sfida importante soprattutto in ottica campionato, infatti il Napoli con una vittoria salirebbe a 74 punti, ben diciannove in più rispetto alla Lazio seconda in classifica con 55 punti. Invece, nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a strappare i tre punti in casa dei partenopei, salirebbe a 51 punti, superando i rivali dell’Inter e stabilendosi al terzo posto in classifica.