Milan-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Spalletti

Manca sempre meno all’inizio di Milan-Napoli. In un San Siro totalmente sold out (circa 75 mila spettatori), i rossoneri torneranno a giocarsi un quarto di finale di Champions League dopo oltre 10 anni.

Ad attendere il Milan ci saranno gli azzurri guidati da Spalletti, protagonisti assoluti in una stagione dei record. L’ultimo precedente con i rossoneri però non è andato come previsto. Solo due settimane fa infatti, al Maradona, il Milan dominò in lungo e largo un Napoli apparso spento e demotivato.

Milan Napoli Formazioni

Formazioni di Milan-Napoli: le scelte di Pioli e Spalletti

Stasera bisognerà attendersi un’altra partita. Pioli può contare su quasi tutti i suoi uomini, mentre discorso diverso per Spalletti. Pesanti infatti le assenze di Osimhen e Simeone, con un Raspadori non al 100% e in panchina. Al suo posto agirà Elmas, da capire se come falso nueve o come centrocampista in più. Per il resto, tante conferme e pochi dubbi.

Per il Milan invece scenderà in campo la stessa identica formazione scesa in campo al Maradona. Rispetto all’ultima gara contro l’Empoli, si rivedranno dal primo minuto Kjaer, Bennacer, Brahim, Giroud e Leao.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao. Giroud. All: Pioli.

NAPOLI: (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratshelia. Allenatore: Spalletti.