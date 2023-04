Futuro Ibrahimovic, l’indiscrezione: “Summit con il Milan rinviato per un motivo”

Vero protagonista della rinascita Milan, Zlatan Ibrahimovic ha saputo trovare posto nel cuore di qualsiasi tifoso rossonero. La mentalità dello svedese, tornato a Milano ormai nel 2020, è riuscita a smuovere un ambiente totalmente destabilizzato come quello del diavolo, portando anche uno Scudetto dopo diversi anni bui.

Leader carismatico dentro e fuori dal campo, Ibrahimovic non è però ancora sicuro della sua permanenza al Milan. Gli anni cominciano a pesare, i guai fisici sono sempre più intensi ed un altro summit con la società è slittato a data da destinarsi.

Ibrahimovic incerto sul proprio futuro, la dirigenza gli concede tempo

Complici gli stop ormai ridondanti, la carriera di Ibrahimovic potrebbe essere appesa ad un filo come mai prima d’ora. Lo svedese è infatti incerto sul da farsi, vista la volontà di concludere con un’ultima partita una straordinaria carriera contrapposta ad un fisico che man mano viene meno. Proprio per questo, un’incontro fra il bomber e la società previsto in questi giorni è saltato.

Zlatan Ibrahimovic

A riportarlo è calciomercato.com, che narra di come il duo Maldini-Massara abbia concesso del tempo ad Ibra per superare tutti i dubbi in merito alle proprie scelte future. Nonostante ciò, il rinnovo di Zlatan appare verosimilmente come utopia, visto il bisogno del Milan di rinnovare il proprio reparto offensivo. Con Origi e Rebic vicini all’addio ed un Giroud vicino ai 37 anni, potrebbe non esserci spazio neanche per Ibrahimovic nella nuova e rinnovata rosa rossonera.