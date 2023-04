Giroud: “Possiamo sognare di vincere la Champions”, poi il commento sul rigore

Il Milan strappa il pass per le semifinali di Champions League! Al Maradona finisce 1-1 contro il Napoli, decidono Giroud e Osimhen.

Agli azzurri però non basta: dopo 16 anni, i rossoneri torneranno a disputare una semifinale nella maggior competizione europea. Ad attenderli una tra Benfica e Inter, con i nerazzurri in netto vantaggio, grazie allo 0-2 del Da Luz.

Nel post partita, Giroud ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole:

Giroud Napoli Milan

“Gol molto speciale, ero frustrato per aver sbagliato il rigore. Tanto tempo che non lo sbagliavo, 11 anni, ero molto deluso. Ma sono rimasto nella partita, Meret dopo ha fatto una grande parata ma non ho mollato”.

Giroud: “Gol? Leao è fantastico, ha fatto tutto!”

“Sul gol Rafa ha fatto tutto, è fantastico. Gli ho lucidato gli scarpini. Grande partita, tutti insieme abbiamo mostrato un bel spirito di squadra, possiamo sognare adesso”.

SULLA CHAMPIONS: “Vincere la Champions è speciale, ma ci sono squadre fortissime. ora recuperiamo e festeggiamo nello spogliatoio. Possiamo sognare, ma è difficile. Calma e serenità”.

SUL DERBY IN SEMIFINALE: “Sarà una bella semifinale se passa l’Inter, ma il Benfica deve dire ancora la sua ultima parola”.