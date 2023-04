Milan-Lecce, Pioli esce allo scoperto: c’è la notizia su Ibrahimovic!

Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League dove i rossoneri sfideranno l’Inter per approdare ad una finale storica, per il Milan è già tempo di proiettarsi sul campionato.

La squadra di Pioli, infatti, nella giornata di domani alle ore 18.00 sfiderà il Lecce, squadra che all’andata ha messo tanto in difficoltà i rossoneri.

Sarà una gara molto importante, in campionato il diavolo ha perso diversi punti e, infatti, al momento è fuori dalla zona Champions League, complice la nuova sentenza riguardo la Juventus.

Alla sfida di Champions League mancano ben quattro partite di campionato, saranno tutte importante per capire se il Milan può ambire o meno ad una posizione tra le prime quattro.

Pioli, conferenza stampa, Milan-Lecce

Ibrahimovic ci sarà contro il Lecce? La risposta di Pioli

Per questo rush finale Pioli necessita di tutta la rosa a disposizione per far rifiatare i giocatori, visto il calendario fitto, e avere maggiori forse fresche ogni partita.

Dalla conferenza stampa, in particolare, è arrivato un annuncio importante del tecnico rossonero su Ibrahimovic.

Di seguito quanto evidenziato: