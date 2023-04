Ibrahimovic rinnova con il Milan? Lo svedese ha fatto la sua scelta

Ci sono giocatori, poi ci sono i top player e infine ci sono le leggende. Zlatan Ibrahimovic è una di queste e come tale non vuole smettere di incantare il mondo del calcio. Nonostante l’ultimo infortunio al gemello mediale del polpaccio destro, lo svedese ha deciso di non fermarsi e di continuare anche per la prossima stagione.

Il Milan in queste ultime ore sta decidendo se continuare con lo svedese o se chiudere una grande storia d’amore iniziata nel 2010, interrotta nel 2012 e poi riaperta nel 2020.

Ibrahimovic non si arrende, la palla passa al Milan

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di SkySport24, Ibra ha riferito alla dirigenza la sua intenzione di continuare per un’altra stagione. La sua priorità è quindi quella di rinnovare con i rossoneri, l’ultima decisione spetta però al Diavolo, ancora incerto su un eventuale prolungamento. Chiaramente in caso di risposta negativa, il classe 1981 sarebbe pronto a guardarsi in giro per cercare un’ultima avventura.