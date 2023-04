Ibrahimovic ancora out, ora il rinnovo sembra solo un miraggio: le ultime

L’annata di Zlatan va sempre per il peggio, dopo mesi di stop per l’intervento al ginocchio, e la conseguente esclusione dalla lista Champions, ora è costretto a fermarsi di nuovo per un problema al polpaccio.

A 41 anni Zlatan non vuole fermarsi davanti ai numeri, e vuole dare ancora tutto per il suo Milan, la sua casa, anche quando i periodi si fanno sempre più bui. Dopo lo stop che lo ha tenuto fermo fino a poche settimane fa, a causa dell’intervento subito al ginocchio, Ibra era tornato più carico che mai per dimostrare a tutti, per l’ennesima volta, il suo valore. Ma gli acciacchi e la sfortuna sembrano non dare tregua allo svedese, che nel riscaldamento contro il Lecce ha avvertito un nuovo problema fisico, questa volta al polpaccio.

Il tempo sembra parlare al suo posto, Ibra vuole tornare, ma gli anni iniziano a pesare anche per un campione di questo calibro, che non si vuole fermare davanti a niente, così ha sempre fatto nella sua carriera. Questi eventi pesano molto sul morale del giocatore, che tra i vari problemi da affrontare ha pure quello del rinnovo contrattuale. Maldini e Massara purtroppo lo vedono già con un piede fuori da Milanello e quindi dal progetto, ma come sappiamo, Zlatan farà di tutto per tornare e guadagnarsi il posto nel suo Milan.