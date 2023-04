ULTIM’ORA – Tegola Milan, Ibrahimovic si ferma ancora: l’esito degli esami

Questo pomeriggio il Milan scenderà in campo alle 18 contro la Roma e dovrà fare sicuramente a meno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese nelle scorse ore si è sottoposto ad una risonanza magnetica, dopo aver accusato un infortunio domenica scorsa nel riscaldamento di Milan-Lecce. Sono arrivate brutte notizie per Ibrahimovic e Stefano Pioli: è lesione muscolare.

Infortunio Ibrahimovic, quante partite salterà

Continua la stagione negativa di Zlatan Ibrahimovic, che dopo essere tornato in campo lo scorso 26 febbraio contro l’Atalanta non è riuscito a trovare continuità. Come riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro.

Ibrahimovic

L’attaccante rossonero sarà costretto a stare lontano dai campi almeno per un mesetto, ed essendo l’ultima giornata di Serie A in programma il prossimo 4 giugno, potrebbe significare che la stagione di Ibrahimovic sia già terminata. L’ultima presenza dell’attaccante svedese con il Milan è quella dello scorso 18 marzo nella sfida contro l’Udinese persa 3-1 dai rossoneri, in quella partita Ibrahimovic ha segnato un gol su rigore che gli ha consentito di diventare il marcatore più anziano nella storia del campionato.