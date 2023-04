Adani: “Il problema del Milan è la rosa, si trova in una situazione complicata”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha fatto il punto sulla situazione delle big in Serie A e anche in Europa.

Il noto opinionista sportivo, ex voce di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero anche sul Milan di Pioli e su ciò che verrà in futuro per la squadra rossonera.

“Il Milan ha buttato via tanti punti”

Credo che il calendario peggiore ce l’abbia l’Inter, ma subito dopo ci sono i rossoneri, che dovranno giocare ancora contro Roma, Lazio e Juve. Il Milan ha buttato via tanti punti e ora si trova in una situazione complicata, perchè ovviamente tra poco la testa andrà inevitabilmente all’euroderby di Champions

Queste le parole di Adani, che ricorda il difficile calendario che attenderà il Milan nelle ultime giornate di Serie A e la semifinale di Champions che si avvicina. Affronta poi il problema della rosa corta della squadra di Pioli:

Nel caso del Milan il problema è la profondità della rosa. Pioli ha cavato molto poco dagli acquisti estivi e, in sostanza, si è affidato soprattutto a chi c’era già. Nelle due partite col Napoli in Champions, la formazione titolare era composta dai giocatori che hanno vinto lo scudetto nel 2021/22. Il Milan è rimasto quello, con un Kessie in meno.

Conclude così Adani, che ricorda al Milan anche il problema in attacco dato da una reparto poco voluminoso, con un Giroud costretto agli straordinari e un Ibrahimovic spesso infortunato.