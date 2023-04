Champions League, Hamsik rammaricato: “Il Napoli era più forte del Milan”

La super sfida di Champions League tutta italiana tra Milan e Napoli è finita da giorni, ma si torna spesso e volentieri a parlarne.

Da un lato il Napoli ha dimostrato una manifesta superiorità in Campionato, non solo sui rossoneri, detentori del tricolore, ma su qualsiasi altra squadra.

Contro il Milan, però, tutta questa differenza non si è notata, anzi. Se si considerano i duelli tra le due compagini quest’anno, il risultato è: due vittorie Milan (una schiacciante in campionato e l’altra all’andata della semifinale di Champions), una vittoria Napoli (in Campionato al fotofinish) e un pareggio.

Tutto sommato, tanto peggio di questo stratosferico Napoli 2022/2023 il Milan non lo è stato, assolutamente.

A tornare a parlare delle due squadre, con un riferimento al doppio confronto europeo, ci ha pensato l’ex bandiera degli azzurri Marek Hamsik, ai microfoni de Il Mattino.

Hamsik: “Il Napoli è più forte del Milan!”

Marek Hamsik

Sullo scudetto del Napoli a un passo Sono orgoglioso. È una gioia immensa, penso ai napoletani che ogni anno mi chiedevano di vincerlo questo scudetto. E adesso è arrivato. Finalmente

Sulla concorrenza di quest’anno in campionato Non mi sembra che le rivali fossero meno deboli di altri anni. L’Italia ha Inter e Milan in semifinale di Champions e tante altre in Europa League e Conference. Vuol dire che il dominio del Napoli nasce dalla sua forza