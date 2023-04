Nesta pensa all’Euroderby: “L’Inter ha una rosa superiore al Milan!”

Alessandro Nesta era protagonista in campo nella semifinale di Champions League, del 2003, tra Milan ed Inter in quello che fu uno degli ultimi Euroderby. Intervistato a SportWeek oggi ha espresso la sua opinione sulle due squadre e sul loro stato di forma attuale.

Nesta è certamente ricordato come una delle grandi bandiere del Milan. Ha militato tra le fila rossonere dal 2002 al 2012 vincendo due coppe dalle grandi orecchie e due scudetti, contribuendo alla nascita di un Milan stellare.

Intervistato a SportWeek, Nesta, dice la sua opinione sulle due squadre milanesi ad oggi:

Per me l’Inter ha una rosa superiore, perchè è più profonda e i cinque cambi concessi oggi potranno incidere molto. D’altra parte, il Milan è più squadra, ha meno cali di tensione. Ai rossoneri viene naturale stare concentrati, agli avversari un po’ meno. E se l’Inter si distrae, la paga sempre, basti vedere i due gol presi in cinque minuti dal Benfica a Milano. Credo anche che il Milan abbia uno spirito di squadra fuori dal comune: la partita di ritorno giocata nei quarti a Napoli dimostra una compattezza molto importante.