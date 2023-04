Kalulu: “Tanti cambi? Abbiamo un obiettivo per la Champions”

I rossoneri si preparano a conquistare un posto in top 4 alla fine di questo campionato, ma con la Champions in testa, vista la vicinanza alla sfida di martedì contro il Napoli.

Per farlo il Milan, nonostante il turn over massiccio, è chiamato a rispondere presente nella sfida di quest’oggi contro il Bologna al Dall’Ara.

Ben dieci cambi di formazione per i rossoneri, in ogni settore del campo, con l’obiettivo di preservare i titolari per la partita del Maradona contro gli azzurri.

Le dichiarazioni di Pierre Kalulu

Durante il pre partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Pierre Kalulu, di seguito quanto dichiarato dal difensore francese:

Milan Kalulu