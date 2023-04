Krunic suona la carica in vista dello scontro diretto: “Siamo il Milan, andiamo a Roma per vincere”

Sabato sera andrà in scena, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma, la scontro diretto tra Roma e Milan, gara fondamentale per conquistare un posto in Champions League alla fine della stagione.

Il Milan è atteso da tre gare di campionato, prima della semifinale d’andata contro l’Inter, nelle quali è vietato sbagliare per non perdere il treno Champions.

Le dichiarazioni di Krunic

In vista del match di sabato sera, Rade Krunic ha rilasciato un’intervista a Milan TV riguardo la partita, di seguito quanto dichiarato dal centrocampista rossonero:

Sulla recente nascita del primo figlio: È nato il mio primo figlio, è una soddisfazione enorme, la più importante nella mia vita. Sicuramente adesso sono più tranquillo, sono più soddisfatto, contento e felice fuori dal campo.

Sul percorso della squadra in questa stagione: Abbiamo passato vari momenti, dai più brutti ai più belli. Ogni anno guardavamo sempre avanti e penso che siamo migliorati ogni anno, raggiungendo qualcosa di speciale. All’inizio è stata la qualificazione in Champions League, poi lo Scudetto, adesso siamo andati avanti in Champions. Sicuramente l’obiettivo di inizio stagione era di vincere ancora lo Scudetto perché noi pretendiamo sempre il massimo. La qualificazione in Champions ovviamente ora è un obiettivo. Il Milan ovviamente deve giocare la Champions e dobbiamo raggiungere questo traguardo.

Riguardo il suo percorso in rossonero: Penso che anche io, come tutta la squadra, sono migliorato di anno in anno, sono cresciuto tantissimo come persona e giocatore. Penso che abbiamo ancora tanti margini di crescita, soprattutto i ragazzi più giovani di me. Io sono orgoglioso sinceramente di me stesso, di quello che ho fatto nel Milan e ho fatto vedere a tutti che sono un giocatore da Milan.

Verso Roma-Milan: le risposte di Krunic

FOTO: Rade Krunic

Come prepararsi a match come questo? Mi piace studiare gli avversari, come pensano, come vengono fatte giocare da allenatori e staff. Poi ovviamente, da quando lavoriamo con mister Pioli, le sue idee le prendo come mie. Prima di tutto arrivano le idee del mister e io cerco di trasmetterle ai miei compagni e a tutta la squadra.