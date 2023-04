Krunic esulta per la vittoria del Milan e ora svela un retroscena: “Non vedevo l’ora!”

Il centrocampista bosniaco del Milan, Rade Krunic, ha commentato la qualificazione alle semifinali di Champions League dopo il match contro il Napoli sui canali ufficiali del club di Milano, Milan TV.

Nessuna voglia di fermarsi e tanta voglia di vincere, ecco le sue parole.

“È un grande traguardo per tutti noi. Il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi è stato curato, siamo andati avanti tutti insieme. Non vogliamo fermarci però. Abbiamo dato tutto in campo, guardiamo avanti e attendiamo l’avversario della semifinale.”

Così Rade Krunic ha parlato nel post-partita. Poi aggiunge, sull’attesa per la partita col Napoli:

Non vedevo l’ora di giocare questa partita , era difficile aspettare. Per partite di questo livello giochiamo a calcio e ci alleniamo tutti i giorni. Ovviamente poi siamo più felici se passiamo il turno.

Si esprime, infine, sull’avversario che preferirebbe affrontare in semifinale:

Vediamo chi affronteremo in semifinale. Io ho sempre detto che preferisco incontrare in Europa squadre che non incontro in Italia. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e non vediamo l’ora di giocare la semifinale.