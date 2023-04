Può lasciare il Manchester City, sfida di mercato Milan-Juventus!

La stagione sta ormai raggiungendo la sua fase finale e i primi verdetti stanno per emergere. I rossoneri si preparano al derby europeo contro l’Inter in semifinale di Champions League, mentre entrambe le squadre cercano di raggiungere un posto fra le prime quattro in campionato.

A seconda dei risultati che il Milan otterrà alla fine di questa stagione la dirigenza potrà muoversi di conseguenza sul mercato.

Uno dei nomi che sta emergendo nelle ultime ore è quello di Aymeric Laporte, difensore spagnolo attualmente al Manchester City.

Laporte Milan Juventus

Si dice che il classe ’94 voglia abbandonare l’Inghilterra a fine stagione e il Milan si è messo sulle sue tracce per rafforzare il reparto difensivo.

Anche la Juventus pare interessata al calciatore, tuttavia i bianconeri dovranno capire in quali condizioni esattamente inizieranno la prossima stagione al netto dei processi.

La sfida di mercato tra Milan e Juventus sembra però che possa concludersi ancora prima di cominciare, perchè Laporte avrebbe espresso la volontà di essere ceduto al Barcellona.

In questo caso i club italiani difficilmente potrebbero competere con le cifre offerte dal club blaugrana e dovranno fare un passo indietro.