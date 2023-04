Mercato Milan, Brahim sblocca Leao? La situazione

L’indiscrezione che arriva dall’estero. La straripante prestazione regalata dal Milan in quel del Diego Armando Maradona di Napoli, in cui la squadra di Pioli è riuscita ad imporsi per 0 a 4, ha messo ancora una volta in luce il cristallino talento di Rafael Leao.

Il lusitano, autore per altro di una doppietta, è riuscito nuovamente a rubare completamente la scena: strappi, giocate da fuoriclasse e tanta tanta fame, come testimoniato dal nome comparso per due volte sul tabellino della partita.

Un giocatore che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter essere uno dei migliori al mondo. Tante squadre vedono del grande potenziale in Leao, e quest’estate si preannuncia torrida sul piano delle offerte di mercato. Una delle squadre più interessate sembrerebbe il Real Madrid.

Rafael Leao AC Milan

Leao al Real Madrid? La chiave si chiama Brahim Diaz

Come riportato dall’emittente radiofonica spagnola CadenaSer, Brahim Diaz potrebbe diventare la pedina di scambio per portare il portoghese a Madrid.

Il Milan, fortemente convinta nel voler trattenere Diaz a Milano, vedrà però scadere il contratto di Leao nel giugno del 2024, portandosi quindi dietro la paura di poterlo perdere a parametro zero.

Questo potrebbe spingere i rossoneri a vendere Leao ai blancos, che andrebbero poi a lasciare via libera per quanto riguarda l’operazione per riscattare Diaz. Semplice indiscrezione o reale indicazione di mercato?

Giulio De Pino