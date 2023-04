Leao si divora il gol del vantaggio Milan e poi distrugge la bandierina del calcio d’angolo (FOTO)

Gesto di stizza di Rafa Leao. Dopo una mostruosa progressione palla al piede, l’esterno portghese ha spedito la palla a centimetri dal palo.

Dopo l’enorme occasione da gol, Leao si è lasciato andare ad un gesto probabilmente legato alla tensione della sfida. Il Milan sta infatti giocando il suo primo quarto di finale di Champions League dall’annata 2011-2012, quando venne eliminato dal Barcellona.

Leao Milan Bandierina

Leao sbaglia e spacca la bandierina

Calcio e bandierina distrutta. Così Leao ha fatto capire il suo disappunto per l’occasione sprecata. Nonostante ciò, il Milan è riuscito a portarsi in vantaggio sul Napoli grazie al gol di Bennacer, arrivato nei minuti finali del primo tempo.

Ora ci saranno altri 45 minuti per capire quale sarà l’esito della sfida, con il Napoli che proverà in tutti i modi a riportare il risultato in parità.

Leao, rinnovo in arrivo? Sentite Maldini

Nel prepartita, Maldini è tornato anche a parlare della questione rinnovo di Leao: “La fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento giusto. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo comune”.