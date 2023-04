Leao: “Sono felice di essere al Milan”, poi il commento sull’azione del gol

Protagonista assoluto della serata del Maradona è stato ancora una volta Rafa Leao. Già nell’ultimo incontro a Napoli, il portoghese era stato protagonista di una doppietta.

Anche questa sera, tutto il suo talento cristallino è venuto fuori. Leao ha poi stravinto il duello con l’altra star della serata, Khvicha Kvaratskhelia, apparso spento e meno brillante del solito.

Leao, a cui va il 90% del merito in occasione del gol, ha poi parlato nel post partita ai microfoni di Mediaset Infinity.

Di seguito le sue parole:

Leao Napoli Milan

Gol contro il Napoli, Leao: “Mi ricorda Gullit”

“Sembra uguale al gol di Gullit di qualche anno fa. Voglio fare la differenza con le mie qualità, se non riesco a fare gol voglio servire i miei compagni. Sono felice di essere qua è un orgoglio difendere questa maglia, lo scorso anno ho fatto un buon campionato e ho fatto vedere a tutti che posso fare bene anche in Champions League, per questo ringrazio squadra e allenatore. Siamo qui a giocarci la Champions League e speriamo di farcela“.