Futuro Leao, spunta un’opzione a sorpresa: i dettagli

Giorni d’oro per il Milan, da quando martedì sera si è qualificata come prima italiana in semifinale di Champions, contro il Napoli. Ieri sera, però, anche l’Inter ha passato il turno contro il Benfica, dunque il 10 maggio a San Siro sarà derby della madonnina. La certezza è solo una, dopo 6 anni in finale di Champions League a prescindere da chi passerà il turno tra i due club milanesi, ci sarà un’italiana.

Uno dei protagonisti di Napoli-Milan è stato senza dubbio Rafa Leao, che al 43′ esimo minuto grazie alla pazzesca discesa palla al piede, dopo aver dibblato tre avversari, consegna a Giroud il pallone dello 0-1.

Leao Rinnovo Milan

Leao-Milan, spunta l’opzione per il rinnovo

Leao però con il club rossonero ha ancora in sospeso la questione rinnovo, che ancora non si sa con certezza come andrà a finire. Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e le parti stanno ancora cercando di trovare un possibile accordo per prolungare il contratto del portoghese.

Come riportato da La Stampa, Maldini e Massara avrebbero offerto da tempo all’attaccante rossonero un ingaggio da 7 milioni di euro ma il suo entourage continua a tergiversare, motivo per il quale, si potrebbe optare per un rinnovo ponte che andrebbe fino al 30 giugno 2025, in questo modo le parti potrebbero ragionare con più calma sul da farsi.

Tatiana Digirolamo