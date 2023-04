Messias: “Abbiamo l’obbligo di vincere! C’è una chiave per fare risultato”

Tra pochi minuti scenderà in campo il Milan di Stefano Pioli, che affronterà in un San Siro sold out il Lecce di Baroni: gli uomini di Pioli, dopo due pareggi consecutivi in Campionato, sono chiamati a portare a casa i 3 punti, per rimanere attaccati alla zona Champions.

Sicuramente il morale tra i ragazzi è alto, dopo il pass per la semifinale di Champions League, ma i rossoneri dovranno essere bravi a non sottovalutare l’avversario.

Milan-Lecce, le parole di Junior Messias nel pre partita

Poco prima del match, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Junior Messias, titolare negli 11 schierati da Pioli dal primo minuto:

Sulla partita: Dobbiamo essere concentrati, dobbiamo approcciare bene la partita. La chiave per vincere la partita è iniziare bene e fare bene per tutti i 90 minuti.

Milan Messias

Sulla classifica: La classifica è corta, dobbiamo guardare partita dopo partita. Non dobbiamo guardare le altre e fare le nostre partite.

La formazione del Milan (4-3-3):

Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Rebic.