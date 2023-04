Milan, obiettivo Baldanzi: il piano per strapparlo all’Empoli

La politica che da qualche anno caratterizza le manovre di mercato del Milan è chiara: largo spazio ai giovani con l’intento di trasformarli nei campioni del domani. I talent rossoneri sono costantemente alla ricerca di profili che, secondo loro, possano avere la stoffa necessaria per intraprendere questo percorso.

Un nome sul quale Maldini e Massara hanno messo gli occhi da diverso tempo è quello di Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli classe 2003. Da sempre tifoso del Milan come lui stesso ha dichiarato, si è tolto lo sfizio del gol all’esordio a San Siro contro i “rivali” dell’Inter.

Calciomercato Milan Baldanzi

Il Milan cauto su Baldanzi: affondo solo nell’estate 2024

I dirigenti rossoneri più volte nel corso di questa stagione hanno visionato dal vivo le prestazioni del calciatore, uscendone sempre con ottime impressioni. Il profilo di Baldanzi si avvicina molto a quelle che sono le principali ricerche della squadra di Stefano Pioli.

C’è da pensare che, viste le premesse, la partita di venerdì sera proprio contro il suo Empoli a Milano possa essere un ulteriore esame da superare per il talento italiano. Maldini però non ha fretta, l’affondo decisivo non dovrebbe essere sferrato la prossima estate bensì quella successiva, nel 2024, lasciandolo per un ulteriore anno in Toscana.