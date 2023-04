Serie A, la Champions cambia il calendario del Milan: quando si giocherà contro Cremonese e Lazio

Il Milan si appresta ad un finale di stagione ricco di impegni e di tensione fra la lotta per conquistarsi un posto fra le prime quattro in campionato e il sogno in Champions League, dove ci sarà fa giocare un tesissimo Euroderby contro l’Inter valido per la semifinale della competizione.

Il doppio impegno cambia dunque i piani per questo finale di stagione e costringerà il tecnico Stefano Pioli a continuare a gestire le energie dei propri calciatori come fatto anche in occasione di questi quarti di finale contro il Napoli.

Stefano Pioli

Milan, l’incrocio di impegno fra campionato e Champions

Sono stati diramati le date e gli orari della trentatreesima e trentaquattresima giornata di campionato, i quali si sono adattati all’impegno europeo che dovrà essere affrontato dai rossoneri.

Il Milan affronterà così la Cremonese nel turno infrasettimanale mercoledì 3 maggio alle ore 21, mentre invece sfiderà la Lazio sabato 6 maggio alle ore 15 nella giornata della viglia dell’Euroderby, previsto per il 10 maggio. Entrambe le gare di campionato si giocheranno a San Siro in una settimana dove lo stadio milanese farà da scena anche ad una delle più importanti gare dell’anno.