Milan-Empoli, parla l’ex Maccarone: “I toscani sono una squadra rognosa

Ultime ore di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che alle ore 21.00 sarà impegnato in quel di San Siro contro l’Empoli di Paolo Zanetti che già all’andata ha dimostrato di saper mettere in difficoltà di Stefano Pioli che riuscì a conquistare i 3 punti solo grazie al gol di Ballo Touré negli ultimi istanti di gioco.

Nella propria storia i toscani hanno avuto moltissimi calciatori di alto livello, uno dei più rappresentativi nella storia dei toscani sarà sempre Massimo “Big Mac” Maccarone che ha totalizzato più di 250 presenze e realizzato più di 90 gol con gli azzurri.

L’ex attaccante tra le altre anche di Sampdoria e Parma ha parlato a Tuttomercatoweb, dove ha parlato dello scontro tra le due squadre di cui è un ex.

Milan Empoli Maccarone

Milan-Empoli, Maccarone commenta lo scontro tra le sue ex squadre

Questo è stato il commento dell’ex attaccante sull’imminente partita:

“L’Empoli è sempre una squadra rognosa, ha una classifica abbastanza comoda e un allenatore molto bravo oltre a giovani interessanti. Il Milan viene da una bella vittoria contro il Napoli, il morale sarà alto”.

Andrea Mariotti