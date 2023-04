Milan-Empoli, Pioli vara un mini-turnover: le probabili scelte!

Settimana decisiva per la stagione del Milan di Stefano Pioli. Dopo la roboante vittoria per 4-0 al Maradona i rossoneri cercano conferme contro l‘Empoli nel match di San Siro di domani sera contro l’Empoli di Zanetti, in attesa del big match di Champions proprio contro gli azzurri mercoledì 12.

Proprio in vista di questa supersfida, l’ex tecnico di Fiorentina ed Inter potrebbe valutare la possibilità di impiegare quelle che, in gergo calcistico, vengono chiamate le seconde linee e, magari, rispolverare qualche calciatore finito nel dimenticatoio.

Pioli Empoli Rebic

In particolare, secondo quanto riportato da Sky Sport, in porta, ovviamente, ci sarà Maignan, in difesa spazio a Calabria sulla destra, a sinistra Theo Hernandez, mentre i due centrali saranno Thiaw, che fa rifiatare Kjaer, e Tomori.

In mediana fiducia al duo che sta facendo le fortune del tecnico emiliano, >Tonali-Bennacer, mentre tante novità sulla trequarti.

In particolare avremo tre giocatori diversi rispetto a quelli scesi in campo a Napoli, con Saelemakers sulla destra preferito a Brahim, Pobega al centro al posto di Krunic, e Rebic sulla sinistra per concedere un turno di riposo a Rafael Leao.

In avanti, invece, confermato Giroud.

Beniamino Pasquariello