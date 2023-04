Milan-Empoli, Pioli ha deciso: le scelte su Leao e Giroud

Stasera alle 21 andrà in scena Milan-Empoli a San Siro, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I rossoneri dopo il 4 a 0 contro il Napoli devono dare continuità in campionato per poter agganciare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L’Empoli invece è a più dodici punti dall’Hellas Verona terzultimo, a dieci giornate dalla fine non sono né pochi punti ma neanche troppi, sarà importante cercare di fare punteggio il più possibile prima della fine del campionato.

Pioli, gli indisponibili contro l’Empoli

Stefano Pioli contro l’Empoli dovrà fare a meno di ben tre giocatori infortunati fino a metà del mese di aprile: Junior Messias, lesione alla coscia, Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimovic per una lesione muscolare.

Invece Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli dovrà fare a meno di Guglielmo Vicario, seppur ancora incerto per una commozione cerebrale, e Lorenzo Tonelli, per un’espulsione rimediata contro il Lecce.

Rafael Leao durante l’esultanza provocatoria in Napoli-Milan

Milan-Empoli, le formazioni ufficiali

Rese note le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, eccole illustrate di seguito:

Milan (4-2-3-1): Mike Maignan; Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez; Ismael Bennacer, Sandro Tonali; Alexis Saelemaekers, Tommaso Pobega, Ante Rebic; Divock Origi. All. Stefano Pioli.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi, Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Paolo Zanetti