Giroud, il francese parla dopo il rinnovo: bellissime parole per il Milan

La felicità per il rinnovo. Un susseguirsi di grandi e buone notizie in casa Milan nel corso delle ultime 24 ore: il pareggio per 1 a 1 rimediato nella serata di ieri al Diego Armando Maradona di Napoli, ha regalato agli uomini di Pioli la qualificazione alle semifinali della Champions League, a discapito proprio del Napoli.

A siglare l’unico, ma fondamentale goal rossonero della serata è stato l’attaccante transalpino Olivier Giroud, che prima della marcatura aveva fallito anche un penalty. Una sorta di redenzione, dopo essersi fatto ipnotizzare da Meret dagli 11 metri. Nella giornata di oggi poi, è arrivata la notizia che da un po’ di tempo aleggiava dalle parti di Milanello.

L’ex Arsenal ha infatti rinnovato il suo contratto con il Milan fino al Giugno 2024. Intercettato dal giornalista di Sky Peppe Di Stefano, il francese ha voluto esternare tutta la sua felicità riguardo il prolungamento della sua avventura nella Milano rossonera. Di seguito le sue parole.

Olivier Giroud AC Milan

Giroud: le sue parole