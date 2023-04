Youth League, delusione per il Milan di Abate: in finale ci va l’Hajduk Spalato

Il Milan Primavera di mister Ignazio Abate ha disputato la semifinale di Youth League contro l’Hajduk Spalato. L’incontro è andato in scena in quel di Ginevra, nella città svizzera stanno andando in scena le final four del torneo.

Questo l’undici titolare schierato da Ignazio Abate in Youth League:

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, Sia, El Hilali. A disp.: Bartoccioni; Bartesaghi, Simić; Foglio; Alesi, Longhi, Traorè. All.: Abate.

Ignazio Abate

Youth League, finisce il percorso del Milan

La gara ha avuto un esito negativo per il Mian: a trionfare è stato infatti l’Hajduk Spalato per 3-1 grazie alla reti di Vrcic, Pukstas e Hrgovic per i croati, mentre inutile il gol della bandiera firmato da Zeroli per i rossoneri. Finisce quindi qui il sogno europeo per la squadra di Abate.

Tanti rimpianti per i rossoneri in questa gara, viste le diverse occasioni da gol sprecate, tra cui spicca un traversa di Cuenca nel primo tempo. Tanti, poi, gli errori individuali che hanno portato ai gol croati, arrivati tutti nella ripresa. Tale prestazione però non toglie nulla ad un grande percorso in questa competizione per il Milan e alla crescita di questi promettenti ragazzi.