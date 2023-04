Champions League, Milan-Inter in chiaro? C’è un’importante novità

In attesa dell’importante sfida di Campionato contro la Roma, importante per la ‘zona Champions’, in un modo o nell’altro si parla già di Euroderby, nonostante manchino ancora un po’ di giorni.

In realtà, l’argomento principale, ad ora, della super sfida di Champions League tra Milan e Inter, riguarda il canale dove poter vedere la partita.

Da giorni si parla della possibilità di poterla vedere in chiaro, ma sembra che non sia ancora stata presa una decisione.

Questa mattina, però, Il Corriere dello Sport parla di una novità piuttosto importante.

Champions League, semifinale Milan-Inter: Sky proporrebbe la gara su TV8

Milan, Champions League

Stando a quanto scrive il quotidiano romano, Amazon Prime Video sta intrattenendo alcune trattative con le altre emittenti televisive per trasmettere in chiaro l’euroderby tra Milan e Inter, valevole per l’andata delle semifinali di Champions League.

A quanto pare, Sky sarebbe in vantaggio e potrebbe proporre la partita su TV8 con commento e struttura di Prime.

Farebbero la stessa cosa La7 e Discovery. Per quanto riguarda Mediaset e Rai, invece, le due aziende prenderebbero solo il segnale e organizzerebbero un proprio studio e commento.