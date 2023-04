Milan-Inter, assenza pesante per i nerazzurri in vista del derby di Champions: le ultime

Sarà euroderby in Champions League. le due milanesi tornano tra le prime 4 d’Europa, l’Inter dopo 13 anni, anno del Triplete, ed il Milan dopo 16 anni, entrambe l’ultima volta hanno alzato quella Coppa, andando contro tutti i pronostici della vigilia.

Inzaghi e Pioli sognano un finale simile, con entrambi che non si erano mai trovati in una situazione del genere e con un’occasione, che forse mai più ricapiterà, di entrare nella storia.

Ragion per cui, entrambi, pare abbiano fatto una scelta. Sacrificare molti punti in campionato per concentrare tutte le energie su questa competizione. Scelta molto azzardata e rischiosa che, almeno per uno dei due, non pagherà, se non addirittura per entrambi, che potrebbero trovarsi con il cerino in mano nonostante una grande cavalcata.

Skriniar Milan Inter

Se in casa rossonera le defezioni sembrano essere terminate, con l’attesa solo per il rientro di Ibrahimovic, discorso diverso in casa nerazzurra.

Infatti Milan Skriniar si è da poco operato e dovrà restare fermo per almeno 40 giorni, saltando così il doppio derby di maggio e terminando, di fatto la sua avventura in nerazzurro.