Milan-Lecce, discussione in diretta alla Bobo TV tra Cassano e Vieri!

Ieri il Milan ha portato a casa tre importanti punti in campionato battendo il Lecce grazie ad un adoppietta del solito Leao.

Questa sera sulla BoboTV, Antonio Cassano e Bobo Vieri hanno discusso sulla partita, onon trovandosi d’accordo riguardo come sia maturata la vittoria rossonera.

Secondo Vieri, che ha anche giocato in maglia rossonera durante la sua carriera, il Milan ha dominato: “Il Milan ha dominato, fisicamente sono delle belve. Leao e Theo stanno bene, sono tornati quelli di inizio anno. Poi con Maignan hai sempre la sensazione di non poter prendere gol”.

Milan Lecce BoboTV

Cassano però non è d’accordo. L’ex Real Madrid e Roma pensa che i rossoneri avrebbero potuto fare molto di più: “Il Lecce ha avuto due occasioni da gol, Leao non ha iniziato bene la partita, poi ha fatto gol. Alla lunga il Milan poteva vincere 6-0, ma nei primi 30 minuti meglio il Lecce: due occasioni clamorose per loro e il Milan sottotono“.

La certezza è che il Milan ha conquistato una vittoria importantissima, che permette a Pioli e ai suoi di agganciare la Roma al quarto posto.