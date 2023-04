Maignan, l’ex portiere del Milan ne è certo: “È tra i primi 5 al mondo”

Dopo il doppio confronto contro il Napoli, tra i tanti che hanno speso elogi per Maignan c’è anche Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan tra il 1990 e il 2002.

Di seguito, le sue dichiarazioni sul portiere francese a La Gazzetta dello Sport:

“Maignan è potente, tecnico e cinico: in una grande squadra non ti capitano molti episodi per fare la differenza, devi essere bravo a farti trovare pronto quando succede, e lui ci riesce sempre. È già tra i primi 5 al mondo. Altri 3-4 anni e poi potremo valutarlo anche nella storia del Milan“