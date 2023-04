San Siro da record per Milan-Napoli: svelate le cifre incassate dal club rossonero

L’apporto di San Siro non è mai mancato. Anche questa sera, in occasione di Milan-Napoli di Champions League, il pubblico rossonero ha risposto più che presente.

Oltre alla spettacolare coreografia portata avanti dalla Curva Sud e da tutto lo stadio, i tifosi non hanno mai smesso di incitare la squadra, momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Bennacer.

Nell’ultima gara casalinga in questa competizione, contro il Tottenham, il Milan aveva registrato il record d’incassi della sua storia, pari a 9.133.842 euro. Avrà superato il record contro il Napoli?

Coreografia Milan Napoli

Incassi Milan, niente record contro il Napoli: l’incasso

Presenti a San Siro ben 74.742, inclusi i quattro mila supporters azzurri arrivati da Napoli. Resta però intoccabile il record ottenuto contro gli Spurs. Come riportato dalla società di ticketing, l’incasso totale per questo Milan-Napoli di Champions League è di 8.507.542 euro, il secondo più alto della stagione.

Numeri impressionanti dunque per una sfida attesissima. I biglietti sono andati a ruba e stasera, a San Siro, non è presente neanche un posto libero, il minimo per un doppio confronto che può davvero valere una stagione.