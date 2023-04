Champions League, l’ex Milan sicuro: “I rossoneri non devono pensare di essere superiori al Napoli”

Ci siamo, l’attesa per l’andata dei quarti di finale tra Milan e Napoli che si terrà domani sera è quasi finita; si scontreranno le squadre che già hanno offerto un antipasto della sfida in campionato dove il Milan vinse con un netto 0-4 in quel dello Stadio Diego Armando Maradona.

Domani sarà tutto diverso e con grande probabilità non ci sarà un risultato tondo come quello visto a Napoli, con le squadre che staranno più sull’attenti per non compromettere il loro possibile passaggio alle semifinali.

La partita vista quasi due settimane fa è stata però molto discussa in preparazione a quella alla quale assisteremo domani sera e molti addetti ai lavori si sono esposti riguardanti gli strascichi che il risultato possa aver lasciato e anche Filippo Galli ne ha voluto parlare ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Galli Milan Napoli

Milan-Napoli, le parole di Filippo Galli

Queste sono state le sue parole:

“Avevo scritto che prima dell’inizio del trittico che la Champions League avrebbe avuto una genesi e uno sviluppo a parte, rispetto al campionato. Ma un risultato così eclatante potrebbe anche influenzare le due partite di coppa. Perché se perdi 0-4 qualcosa ti muove dentro, ora resta da capire se per il Napoli è stato solo un cortocircuito o l’inizio di un momento di difficoltà. Sarà importante anche che il Milan non pensi di essere così superiore al Napoli come dimostrato al ‘Maradona’. Diciamo che questa sconfitta potrebbe togliere qualche certezza al Napoli ma so che Spalletti è bravo nella gestione dei momenti e sta già recuperando il controllo sulla squadra”.

Andrea Mariotti