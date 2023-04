Champions League, l’ex portiere sicuro: “Il Milan arriva con più certezze”

Le prime supposizioni. Nella serata di ieri, l’intramontabile posticipo della domenica sera targato Serie A ci ha regalato un vero e proprio tripudio rossonero, consumatosi in quel del Diego Armando Maradona di Napoli. Una prestazione a dir poco dominante, che ha visto gli uomini di Pioli surclassare per 0 a 4 gli effettivi di Spalletti.

Un antipasto davvero niente male la partita di ieri sera, aspettando ovviamente il doppio confronto che vedrà Napoli e Milan protagoniste dei quarti di finale della Champions League. Un doppio confronto che prima della partita di ieri sembrava, secondo molti, già instradato verso la cittadina situata all’ombra del Vesuvio.

La banda di Pioli ha invece saputo dimostrare come nel calcio non ci sia mai nulla di dimostrato, nulla di già deciso. Anzi, qualcuno si sta già ricredendo,andando a vertere più di qualche speranza proprio sui rossoneri.

Uno di questi è l’ex Lazio Luca Marchegiani che, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha voluto commentare quanto occorso tra Napoli e Milan, andando a sottolineare come, secondo lui, il Milan possa arrivare alla sfida di Champions più motivato dei partenopei. Di seguito le sue parole.

“Il 4-0 incide? Milan e Napoli si affronteranno tra 10 giorni per un traguardo importantissimo: il Milan ci arriverà con più certezze, il Napoli con, tra virgolette, più paura. Per il campionato non credo che cambi molto”