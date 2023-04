Osimhen ci sarà contro il Milan? Arriva l’annuncio importante

Dopo la bella vittoria in campionato per 4 a 0 il Milan mercoledì affronterà nuovamente il Napoli in quella che sarà la gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

La squadra partenopea dopo la sconfitta contro il Milan è tornata alla vittoria in campionato contro il Lecce mentre i rossoneri sono stati fermati dall’Empoli sullo 0-0.

Il Napoli è in apprensione per le condizioni di Victor Osimhen che potrebbe saltare la sfida di mercoledì sera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino il nigeriano non sarà presente alla sfida di Champions, gelando tutti i tifosi partenopei.

Victor Osimhen

Infortunio Osimhen: la notizia sulle condizioni

Secondo Il Mattino l’attaccante, anche se non è dolorante, non ha neanche corso con le riserve e ha evitato contatti e accelerazioni. Ragion per cui è difficile ipotizzare una sua presenza nella gara di mercoledì.

Di seguito quanto si legge: “Il nigeriano, anche se non è dolorante, ieri non ha neppure corso con le riserve, ha evitato contatti e accelerazioni. Insomma lo staff medico non lo considera per nulla abile e arruolabile.

Osimhen difficilmente riuscirà a recuperare per mercoledì sera. Il timore, che poi è un terrore, è che la distrazione possa far guai più seri e compromettere gli ultimi due mesi dell’anno. Diciamo che, al momento, l’obiettivo è portarlo in panchina.“