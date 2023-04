Milan-Napoli, Costacurta sorprende tutti: “Succederà al ritorno”

Se nella partita di andata in Campionato, Milan e Napoli se la erano giocata alla pari, nonostante la vittoria dei partenopei, in quella di ritorno è stato il Diavolo rossonero a dominare i 90 minuti e uscire vittorioso dal Maradona.

Per la seguente stagione, però, le sfide tra la formazione rossonera e quella azzurra non sono finite qui: nel giro di una settimana, Milan e Napoli si affronteranno in una doppia sfida che varrà l’accesso alla semifinale di Champions League.

Champions League, le parole di Costacurta in occasione di Milan-Napoli

Per ora regna la parità tra le due formazioni, ma la doppia sfida di Champions decreterà la vincitrice: Milan o Napoli? La formazione di Pioli dovrà mettere in campo una prestazione uguale a quella del poker contro i partenopei; il Napoli e Spalletti, invece, avranno la fiducia dopo il buon cammino del Campionato e lo Scudetto ormai in tasca.

Milan Napoli Campionato

Ad intervenire in merito al doppio incontro tra Milan e Napoli è Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della nazionale italiana, durante una trasmissione su SkySport: